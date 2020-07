Carabinieri arrestati: la vergogna e lo scandalo tra orge in caserma, festini durante il lockdown e arresti illegali (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ terribile e vergognoso quanto accaduto nella caserma dei Carabinieri “Piacenza Levante”. Gli scandali e gli atti criminali perpetrati dai militari sono numerosi ed emergono uno dopo l’altro, lasciando l’Italia – o almeno la parte sana di essa – nello sbigottimento più totale. Si parla, tra le altre cose, di un festino a luci rosse organizzato nell’ufficio del comandante, Marco Orlando, finito agli arresti domiciliari nell’inchiesta “Odysseus“condotta dalla Guardia di Finanza e della polizia locale di Piacenza. Dall’inchiesta è emerso come i dieci Carabinieri sottoposti a misura cautelare avrebbero addirittura compiuto arresti illegali per sembrare più bravi rispetto ad altri ... Leggi su meteoweb.eu

