Boxe, Mike Tyson torna sul ring: affronterà Roy Jones Jr in un match di esibizione (Di giovedì 23 luglio 2020) Niente più speculazioni, ora è tutto reale. Mike Tyson all’età di 54 anni tornerà sul ring per affrontare Roy Jones Jr in un match di esibizione (incontro di preparazione a otto round). Dopo aver mostrato i numerosi allenamenti sui social, Iron Mike ora è pronto per tornare sul ring 15 anni dopo l’ultima volta: l’ultimo incontro di Tyson, infatti, risale al 2005. Leggi su sportface

