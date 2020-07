Boccia: «Con i fondi del Recovery colmiamo il gap del Mezzogiorno» (Di venerdì 24 luglio 2020) Ministro Francesco Boccia, perché il Recovery Fund può aiutare molto a definire un accordo anche sulla riforma dell?autonomia differenziata, come lei stesso ha detto... Leggi su ilmessaggero

Boccia: «Con i fondi del Recovery colmiamo il gap del Mezzogiorno»

Ministro Francesco Boccia, perché il Recovery Fund può aiutare molto a definire un accordo anche sulla riforma dell’autonomia differenziata, come lei stesso ha detto all’indomani dell’accordo di Bruxe ...

Regionali | Doppia preferenza di genere, Conte diffida la Puglia

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha diffidato formalmente la Regione Puglia ad adeguare entro il 28 luglio la legge elettorale regionale "ai principi - si legge nel provvedimento - di prom ...

