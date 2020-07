Asti, rubati cimeli appartenuti ad Ayrton Senna, due arresti (Di giovedì 23 luglio 2020) I carabinieri di Canelli, provincia di Asti, hanno arrestato due persone . Il furto, avvenuto nei giorni scorsi, è stato tenuto nascosto sino ad oggi per consentire ai carabinieri lo svolgimento delle indagini. Sarebbero stati trafugati alcuni cimeli del pilota di Formula Uno, Ayrton Senna che erano stati esposti in mostra ad Asti. “Si è trattato di un’attività che va oltre al valore simbolico – afferma il tenente colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei carabinieri di Asti – perché si è sviluppata in collaborazione con il vicinato, che è stato di grande supporto nel segnalare la presenza di un’auto sospetta e di quanto stesse accadendo”. “L’abitazione – aggiunge il ... Leggi su nuovasocieta

