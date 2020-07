Allerta Meteo Liguria: fase instabile, domani rovesci e temporali in tutta le regione (Di giovedì 23 luglio 2020) fase instabile in arrivo sulla Liguria, domani venerdì 24 luglio, con rovesci e temporali che potranno interessare tutta la regione. Arpal ha emanato l’Allerta gialla per temporali che avrà questa scansione: ponente ed entroterra di ponente (zone a, d)dalle 11 alle 18 di domani, venerdì 24 luglio centro, levante ed entroterra di levante (zone b, c, e)dalle 6 alle 18 di domani venerdì 24 luglio L’Allerta interessa i bacini piccoli e medi di tutte le zone. Dopo che, negli ultimi giorni, sulla Liguria si sono registrate condizioni di instabilità in particolare nelle zone interne con qualche locale ... Leggi su meteoweb.eu

