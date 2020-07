Zingaretti: da domani nel Lazio campagna su uso mascherina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “I risultati dei 200mila test sierologici effettuati ci dicono che il virus e’ ancora in circoLazione e questo significa che bisogna reagire. Da domani partira’ una grande campagna di informazione, soprattutto nei comuni costieri del Lazio dove ci sara’ una maggiore popoLazione, che chiama a una mobilitazione della responsabilita’ e a individuare una nuova figura: il complice del virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa. “Ci sono persone che, non rispettando le regole, diventano complici della diffusione del virus- ha spiegato- Chiamiamo tutti alla responsabilita’ non perche’ non si possa tentare di avere una vita normale ma li invitiamo ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Domani Zingaretti e Manfredi presentano bandi regionali a sostegno di ricerca, innovazione e start up Domani,... - mauro211951 : DOMANI 23 LUGLIO ZINGARETTI E MANFREDI PRESENTANO BANDI REGIONALI A SOSTEGNO DI RICERCA, INNOVAZIONE E START-UP… - Tiburnoofficial : Domani Zingaretti e Manfredi presentano bandi regionali a sostegno di ricerca, innovazione e start-up - LavoroLazio_com : Coronavirus, domani Zingaretti presenta nuovi test sieroprevalenza nel Lazio Domani, 22 luglio 2020, alle ore 12, I… - grancetto : RT @grancetto: Domani posticipate il pagamento delle imposto. Ristoratori,albergatori,partite Iva,professionisti e artigiana. DISOBBEDIENZA… -