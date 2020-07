Yakuza: Like a Dragon, novità sull’italiano e sulla versione PS5 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Novità per Yakuza: Like a Dragon, confermati i sottotitoli in italiano ed esclusiva next-gen su Series X, la versione PS5 arriverà dopo Questo settimo capitolo sarà un vero e proprio trampolino di lancio per la serie in occidente. Infatti non solo SEGA ha confermato l’arrivo del gioco con i sottotitoli in italiano, ma ha annunciato il doppiaggio inglese con il relativo cast. Yakuza: Like a Dragon segna un definitivo nuovo inizio e lo fa strizzando l’occhio all’occidente, è arrivato in cui la serie avrà successo anche dalle nostre parti? Il trailer in italiano di Yakuza: Like a Dragon annuncia la versione PS5 Tutte le novità annunciate le ... Leggi su tuttotek

Console_Tribe : Yakuza Like a Dragon: annunciato anche su PS5, nuovo trailer e apertura dei pre-order - - AkibaGamers : Il nuovo Yakuza: Like a Dragon verrà localizzato nelle principali lingue europee, fra cui l’italiano, secondo il tw… - GamingTalker : Yakuza Like a Dragon, il Microsoft Store svela la possibile data di uscita - Eurogamer_it : #YakuzaLikeADragon arriverà su #PS5 ma in un secondo momento. - AkibaGamers : Yakuza: Like a Dragon, versione occidentale di Yakuza 7, verrà lanciato anche su PlayStation 5 secondo il nuovo tra… -