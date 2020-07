William e Harry indagati per uso inappropriato di fondi. Ad accusarli gli antimonarchici (Di mercoledì 22 luglio 2020) William e Harry, i fratelli che non si parlano più sfoglia la gallery Ancora guai per William e Harry. Stavolta a metterci lo zampino sono gli antimonarchici di Republic, noto gruppo che si batte per l’abolizione della Corona britannica, ritenendola antidemocratica. Per questo hanno segnalato alle autorità le attività finanziarie della Royal Foundation dei duchi di Cambridge e dell’ormai defunta Sussex Royal, accusandole di conflitto di interesse e uso inappropriato di ... Leggi su iodonna

Che le due cognate reali, Meghan Markle e Kate Middleton, siano molto diverse tra loro è sempre stato chiaro. Ma addirittura nemiche? Quanta acqua è passata sotto i ponti da quel 2016, quando la frequ ...

