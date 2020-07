VIDEO | La mamma di Cuneo ai figli: “Non mollerò, vi porterò a casa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “Chiedo ai servizi sociali, alla Neuropsichiatria di Cuneo di farmi avere notizie dei miei figli. Mi mancano da morire e non so nulla dal 10 luglio: come stanno, come vivono questa situazione. Dovrei essere più forte, ma non riesco. Ho vissuto sempre con loro, 24h su 24. Maria (nome di fantasia) è piccola, ha 6 anni, avrà la sua bambola; si è sempre appoggiata alla sorella più grande, come farà da sola? Chiedo di vederli e sentirli per poterli rassicurare. La mamma non mollerà, ce la farò e riuscirò a portarvi a casa“. E’ l’appello accorato alla Dire che la mamma di Cuneo, Anna (nome di fantasia), rivolge ai suoi figli, divisi e portati in casa famiglia, al termine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla Camera dei deputati sul suo caso. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Guarda anche: VIDEO | La mamma di Cuneo ai figli: “Non mollerò, vi porterò a casa” Luca a 10 mesi in casa famiglia: “Ctu usa condizionali e non fa test” Allontanati dalla madre dopo gli abusi paterni, fratelli in casa famiglia iniziano digiuno Mamma Giada Giunti: “La tanto attesa udienza di appello non si è tenuta” La storia di Luisa: “Mio figlio in affido da otto anni, per Ctu io border line. Ma mai fatto test” La mamma Giada Giunti: “L’udienza del 16 luglio potrebbe ridarmi mio figlio” Leggi su dire

Intesa Sanpaolo: un prestito agevolato per le donne lavoratrici

Milano, 22 lug. (askanews) – L’emergenza Covid ha reso ulteriormente difficile la vita alle madri lavoratrici: anche per questo, nell’ottica strategica di essere banca d’impatto, Intesa Sanpaolo ha an ...

