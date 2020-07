Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 08:45 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER DUE INCIDENTI AVVENUTI A BREVE DISTANZA L’UNO DALL’ALTRO IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO TORNIAMO SUL RACCORDO, MA IN CARREGGIATA ESTERNA, QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E PRENESTINA ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLA STRADA DEI MONTI LEPINI ALTRO INCIDENTE AL KM 16 CIRCA, CODE TRA GIULIANO DI Roma E ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d'artificio IlFaroOnline.it