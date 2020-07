Unicredit cede a Banca Ifis e Gaia portafoglio crediti in sofferenza da 840 mln (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Unicredit ha siglato un accordo con Ifis Npl, del gruppo Banca Ifis, e Gaia Spv, un veicolo di cartolarizzazione finanziato da Guber Banca e Barclays Bank, per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 840 milioni di euro. Ifis Npl ha comprato una porzione del portafoglio con creditoria di circa 486 milioni di euro, ... Leggi su liberoquotidiano

