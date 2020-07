Un bambino è precipitato in un pozzo ed è morto a Gorizia (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri senza acqua nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino, Stefano, era con un centro estivo e stava visitando il giardino della villa e poi giocando con i suoi amici per partecipare a un'attività di ricerca. A un certo punto si è arrampicato sulla spalletta del pozzo alta meno di un metro. Qui si sarebbe appoggiato alla rete di protezione del pozzo che forse ha ceduto, e il piccolo è precipitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del gruppo speleologico, con il personale Saf, per il recupero del dodicenne, ma dopo essere arrivati in fondo al pozzo hanno trovato il ... Leggi su agi

