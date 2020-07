Udinese-Juventus, Sarri duro in conferenza stampa: “le critiche? Forse sto sui coglioni a qualcuno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mancano quattro punti alla Juventus per laurearsi campione d’Italia per la nona volta consecutiva, tre potrebbero arrivare domani contro l’Udinese, un successo che potrebbe anche regalare il titolo nel caso in cui l’Inter non battesse la Fiorentina. Valerio Pennicino/Getty ImagesMaurizio Sarri non vuole però fare calcoli e, alla vigilia del match contro la formazione bianconera, ha sottolineato: “nello sport la parola vicino non significa nulla. Ci mancano 4 punti e in questo momento è difficile. Quindi dobbiamo rimanere concentrati sulle singole partite: l’Udinese, la Samp e così via. Continuiamo nella consapevolezza che ora è dura per tutti. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Dybala e Ronaldo? Ci può essere difficoltà nel coprire ... Leggi su sportfair

