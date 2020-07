Udinese-Juventus (23 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella sfida tra bianconeri l’Udinese ha fatto le prove generali spaventando il Napoli con un rigore di De Paul per poi arrendersi solo a tempo quasi scaduto a una prodezza di Politano, ma la squadra di Gotti ha sette punti di vantaggio da gestire sul Lecce e può affrontare senza preoccupazioni l’arrivo della Juve, che … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

