Trattativa europea: cosa prevedono gli accordi conseguiti al vertice Ue (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trattativa europea: cosa prevedono gli accordi conseguiti al vertice Ue E’ terminata la lunga Trattativa europea, la più lunga dai tempi dell’accordo di Nizza nel 2000. Quella di ieri è stata una “giornata storica per l’Europa”, come l’ha definita il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo il “deal” annunciato dal Presidente Michel, secondo il quale la “decisione presa oggi trasformerà il volto del progetto europeo in modo durevole”. L’entusiasmo dei leaders europei sulla Trattativa appena conclusa è palpabile: “l’Europa ha dimostrato di essere in grado di aprire nuove strade in situazioni molto ... Leggi su termometropolitico

