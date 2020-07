Traffico Roma del 22-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto buona Al momento la situazione sul grande raccordo anulare con dei rallentamenti solo in carreggiata interna tra Roma sud e Appia non ci sono particolari problemi sulla tangenziale rallentamenti Invece sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini e lo svincolo per la tangenziale ricordiamo poi lavori su via Ardeatina all’altezza di via Delle cornacchiole ancora tra via di torricola ed il grande raccordo anulare nelle due direzioni tra figata la Pontina con code tra Pomezia e Castel Romano verso l’Eur Cambiamo argomento per lavori Ai Binari di viale delle Milizie ricordiamo che fino al prossimo 7 agosto i tram della linea 19 sono sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento deviazioni per le linee bus di zona nuovi lavori ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - GigiGentile : @CostanzaRdO Passeggiare a Roma in questi mesi è splendido, zero turisti caciaroni, traffico ridotto, città più friendly. - viabilitasdp : 7:33 #A25 Lavori tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 15:31 del 22/07/2020 - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra Via Anagnina e Laurentina > interna #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Statale 76, attenzione a cantieri e deviazioni: divieti sino a fine mese

FABRIANO - Modifiche alla viabilità per lavori in corso sulle strade, dalla Vallesina al Fabrianese. Occhio alle deviazioni obbligatorie predisposte dai tecnici, con conseguente aumento di traffico in ...

'Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera: sequestri per 169 milioni

Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza e della polizia svizzera sta colpendo le cosche operanti tra Lamezia Terme e la provincia di Vibo Valentia. Tra gli indagati Francesco Stillitani, già ...

FABRIANO - Modifiche alla viabilità per lavori in corso sulle strade, dalla Vallesina al Fabrianese. Occhio alle deviazioni obbligatorie predisposte dai tecnici, con conseguente aumento di traffico in ...Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza e della polizia svizzera sta colpendo le cosche operanti tra Lamezia Terme e la provincia di Vibo Valentia. Tra gli indagati Francesco Stillitani, già ...