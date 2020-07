Torino-Verona, i 22 convocati di Moreno Longo: out Lukic, presente Lyanco (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’allenatore italiano Moreno Longo ha stilato la lista dei convocati del Torino, in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Out Lukic, presente Lyanco: di seguito i 22 atleti granata disponibili per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, De Silvestri, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo.Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Meite, Rincon.Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su sportface

