Temptation Island, Antonella Elia in lacrime: “Ecco com’è finita con Pietro Delle Piane” [VIDEO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni quarta puntata su Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane Continua la programmazione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto per il settimo anno consecutivo da Filippo Bisciglia. Giovedì 23 luglio 2020 alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata, quindi siamo alle battute finali di questa stagione. Nelle ultime ore sui canali ufficiali dedicati al programma Mediaset sono state fornite Delle VIDEO anticipazioni che riguardano una coppia in particolare. Stiamo parlando della soubrette ed ex gieffina Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Si tratta di spoiler molto succosi che ... Leggi su kontrokultura

