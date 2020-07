Street Power Football: La modalità Eliminazione si mostra in un Trailer (Di mercoledì 22 luglio 2020) SFL Interactive e Maximum Games hanno condiviso oggi un nuovo Trailer di gameplay che mostra la modalità Eliminazione di Street Power Football. La frenetica modalità Eliminazione si gioca 1v1 in una sola metà campo, con due compagni di squadra per ogni lato in panchina. Ogni volta che viene segnato un gol, il giocatore avversario viene eliminato e deve lasciare il campo, con un altro compagno di squadra che subentra fino a quando la squadra che perde non ha più giocatori, arrivando quindi al “game over”. Se si prende la palla in modalità Eliminazione, si hanno 10 secondi per arrivare alla porta e segnare, dopo di che la porta si chiude. La porta si riaprirà quando si esce dall’area di ... Leggi su gamerbrain

GamesPaladinsIT : Street Power Football - Il gameplay trailer della modalità Eliminazione - Gamestormit : ? Street Power Football - Pubblicato un nuovo trailer della modalità Street Power ?? - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Un nuovo trailer, nuovi personaggi e una nuova modalità per #StreetPowerFootball! @StreetPowerGame @MaximumGames https:… - PlayStationBit : Un nuovo trailer, nuovi personaggi e una nuova modalità per #StreetPowerFootball! @StreetPowerGame @MaximumGames - MTethanos : Momento verità Ho fatto il batterista per 10 anni Qui è il 2009 (20 anni) NewYork Stavo decidendo se proseguire… -

Ultime Notizie dalla rete : Street Power Street Power Football, ecco la modalità street power ilVideogioco.com Street Power Football: La modalità Eliminazione si mostra in un Trailer

SFL Interactive e Maximum Games hanno condiviso oggi un nuovo trailer di gameplay che mostra la modalità Eliminazione di Street Power Football. La frenetica modalità Eliminazione si gioca 1v1 in una s ...

I migliori articoli di oggi

"Troverai il tuo posto, diverrai diamante" canta Levante in Diamante, brano del 2017 parte dell'album Nel caos di stanze stupefacenti. Il suo augurio, per chi l'ascolta e per sé stessa, per tutte le d ...

SFL Interactive e Maximum Games hanno condiviso oggi un nuovo trailer di gameplay che mostra la modalità Eliminazione di Street Power Football. La frenetica modalità Eliminazione si gioca 1v1 in una s ..."Troverai il tuo posto, diverrai diamante" canta Levante in Diamante, brano del 2017 parte dell'album Nel caos di stanze stupefacenti. Il suo augurio, per chi l'ascolta e per sé stessa, per tutte le d ...