Stefano De Martino punzecchiato: “Basta con Emma, vai col nuovo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ti devo parlare fratello mio, ci sarà un’estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso”. Così ha esordito il comico Peppe Iodice nel suo sketch a Made in Sud. Il conduttore Stefano De Martino è sempre al centro del gossip e stavolta Iodice ha giocato su un caso di omonimia: “Vai anche con le signorine sulle barche. Ho sentito che c’è stato un ritorno di fiamma. Ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo, pure il marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo”. De Martino è stato al gioco, come sempre, e ha chiuso con una risata. Intanto i giornali di gossip sembrano aver esaurito le notizie sulla coppia Stefano Belen e sul presunto flirt di lui con Alessia ... Leggi su ilfattoquotidiano

