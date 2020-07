Stefano De Martino ha deciso: ecco dove (e con chi) si è fatto vedere. Il suo unico grande amore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Abbiamo da poco analizzato ben benino le super vacanze estive che sta trascorrendo Belen Rodriguez. La bella argentina si trova in uno dei posti del cuore, non solo del suo, ma anche di quello di Stefano De Martino: Ibiza. La showgirl infatti non ha rinunciato alle proprie vacanze spagnole, facendosi accompagnare nell’isola delle Baleari da un gruppetto di amici e dal figlioletto Santiago. E Stefano De Martino? Il presentatore di Made in Sud quest’anno le vacanze estive le trascorre in Campania, nella sua Campania, infatti da qualche mese Stefano si trova a Napoli. Dal momento in cui la storia con Belen ha subito la battuta d’arresto, l’ex ballerino di Amici è approdato nel capoluogo campano e ci è rimasto. Ma non è stata solo una motivazione di comodo, ... Leggi su caffeinamagazine

