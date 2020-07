Stadi, intesa internazionale per riapertura: Zampa svela parte del piano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi era stato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a infrangere i sogni dei tifosi. Per questa stagione non si tornerà allo Stadio, se ne riparlerà da settembre. Poco importa visto che siamo ormai agli sgoccioli dei campionati e allora molti tifosi hanno iniziato a interrogarsi in vista della prossima annata calcistica. Come verrà gestito il ritorno negli Stadi italiani? A fare chiarezza ci ha provato Sandra Zampa, il sottosegretario al Ministero della Salute è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. “C’è un’intesa a livello internazionale per riaprire gli impianti all’inizio del prossimo campionato, in modo da rimetterci tutti in linea. Si riaprirà a settembre ma con protocolli ... Leggi su anteprima24

