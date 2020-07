Roma, non rispetto delle norme anticovid in un hotel di via Torino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – Al termine di un servizio straordinario di controllo degli esercizi pubblici, in relazione alla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza Covid-19, sui luoghi di lavoro e all’impiego di manodopera irregolare, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno rilevato alcune irregolarità in un hotel di via Torino. In particolare, all’interno dell’attività ricettiva, i militari hanno riscontrato violazioni in materia di lavoro nonché inosservanza delle misure di informazione di prevenzione del rischio epidemiologico, poiché due dipendenti sono stati sorpresi sprovvisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

