Rimborso Irpef 2020 e Modello 730 oltre scadenza. La sentenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rimborso Irpef 2020 e Modello 730 oltre scadenza. La sentenza Una sentenza della Cassazione afferma il principio per cui il Rimborso Irpef spetta anche a seguito di dichiarazione dei redditi tardiva presentata con Modello 730. Cosa hanno detto gli Ermellini nel dettaglio. Rimborso Irpef: nuova sentenza della Cassazione Con la sentenza n.17956/2019 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il Rimborso Irpef spetta anche se il diritto a riceverlo emerge a seguito di presentazione tardiva o integrativa, quindi oltre il previsto termine ordinario, della dichiarazione ... Leggi su termometropolitico

(22 luglio 2020) Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha in mente una svolta radicale nei rapporti tra i cittadini e il fisco. La proposta è quella di introdurre un sistema ...

Tasse, addio saldi e acconti: la rivoluzione "tempo reale" è possibile, cosa cambierebbe

Il piano è ambizioso. Molto ambizioso, ma non per questo irrealizzabile. Di sicuro una mezza rivoluzione. Superare il sistema degli acconti e dei saldi, passare da un fisco basato sugli incassi presu ...

