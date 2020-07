Reazione a Catena, puntata 22 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 22 luglio 2020: altra serata in compagnia della trasmissione di Rai1 che fa record di ascolti, incentrandosi su squadre, montepremi vinti e persi e incastri di parole Anche oggi 22/07/2020 in onda nella puntata condotta come da programma da Marco Liorni su Rai1, il format preserale di Rai1 Reazione a Catena sta consegnando sempre emozioni continue. Ma che cosa è accaduto proprio in questi minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata? Reazione a Catena anche oggi si prepara a fare incetta di ascolti e ad esser seguito da moltissimi italiani. Come noto il format si ... Leggi su italiasera

ClaudiaSpina19 : @paperetta68 Sempre a Reazione a Catena. Quest'anno siamo tornati :) - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 22 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale - thanksgleecast : RT @astrobIond: ogni volta che a Reazione a Catena c’è una squadra di ragazzetti ventiquattrenni massimo che durano più di cinque puntate i… - nonsaisemiami : mio fratello risponde insistente ai concorrenti di reazione a catena come se potessero sentire, tra poco lo ammazzo - HORANVS93 : A Reazione a catena per far indovinare la parola 'Fedez' due concorrenti hanno appena detto 'Chi non è Chiara Ferra… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Ascolti tv analisi 21 luglio: Scotti prevale, Valle di lacrime per Rai1. Berlinguer da 8, Telese e Parenzo da 3

Dopo avere sacrificato per carenza di ascolti i telefilm Usa in prima tv, The Resident e Manifest, le ammiraglie si sono confrontate con i datatissimi Lo Show de record e Sorelle. Ha vinto il Biscione ...

Covid, è allarme a Cairo. Chiusa birreria in Darsena, stop a un treno per Torino

Timori in Val Bormida per un caso alla Continental Brakes: isolati 19 colleghi. Viaggiatore con sintomi: fermato un convoglio a Savona, passeggeri trasferiti Savona – Aumentano i contagi e l'effetto v ...

Dopo avere sacrificato per carenza di ascolti i telefilm Usa in prima tv, The Resident e Manifest, le ammiraglie si sono confrontate con i datatissimi Lo Show de record e Sorelle. Ha vinto il Biscione ...Timori in Val Bormida per un caso alla Continental Brakes: isolati 19 colleghi. Viaggiatore con sintomi: fermato un convoglio a Savona, passeggeri trasferiti Savona – Aumentano i contagi e l'effetto v ...