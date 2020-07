Raid al Centro Studi Pietro Golia: “L’ennesimo assalto alla Cultura” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ingresso forzato e vetrine rotte. È stato questo il buongiorno del personale del Centro Studi Pietro Golia, della Casa Editrice Controcorrente e del Movimento di opinione Polo Sud siti in via Renovella. Una vera e propria incursione ai danni del Centro Studi che, da come riportato sula pagina Facebook, risulta come “l’ennesimo attentato alla Cultura” perché “colpire il nostro Centro Studi, intitolato alla memoria di un grande mèntore della causa del Sud, non può che risuonare come oltraggio ed affronto alla Cultura che pervade uomini e cose del Centro stesso e che fanno di Napoli e ... Leggi su anteprima24

PdF_Rass_Stampa : RT @Peppe91176: Napoli, raid notturno al centro studi Pietro Golia. La solidarietà di @gigimercogliano (Popolo della Famiglia) https://t.co… - gigimercogliano : RT @Peppe91176: Napoli, raid notturno al centro studi Pietro Golia. La solidarietà di @gigimercogliano (Popolo della Famiglia) https://t.co… - Massi_Dubai : RT @riky7372: Cacciamerda vigliacchi(ascoltateli nel video) Fagiani usati per ripopolamento aizzandogli contro cani da caccia in una gara u… - stasytrev : RT @riky7372: Cacciamerda vigliacchi(ascoltateli nel video) Fagiani usati per ripopolamento aizzandogli contro cani da caccia in una gara u… - FI_Mondragone : RT gianpierozinzi 'Piena solidarietà al Centro studi Pietro Golia che è stato preso di mira da balordi la scorsa no… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid Centro Raid notturno al centro studi Golia di Napoli Barbadillo La città pronta ad accogliere i bolidi

La città è pronta a divenire quartier generale di bolidi a due ruote con la seconda edizione del trofeo ‘Targa Indro Montanelli’ che, sabato, vedrà Vespa, scooter e moto d’epoca e moderne radunarsi lu ...

Ucraina, tiene in ostaggio 20 persone su un autobus: poi si sentono degli spari

Ucraina, uomo armato prende in ostaggio 20 persone su bus a Lutsk: minaccia di far esplodere tutto L'episodio tra le strade di Lutsk, una città a 250 miglia a ovest di Kiev, nell'Ucraina nord-occident ...

La città è pronta a divenire quartier generale di bolidi a due ruote con la seconda edizione del trofeo ‘Targa Indro Montanelli’ che, sabato, vedrà Vespa, scooter e moto d’epoca e moderne radunarsi lu ...Ucraina, uomo armato prende in ostaggio 20 persone su bus a Lutsk: minaccia di far esplodere tutto L'episodio tra le strade di Lutsk, una città a 250 miglia a ovest di Kiev, nell'Ucraina nord-occident ...