Primo sondaggio dopo l’accordo al vertice Ue: sale la fiducia di Conte. Ma l’Italia è pronta? Gli italiani non ci credono (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)L’indice di fiducia nei confronti del premier Giuseppe Conte è salito del 2,4% nel giro di pochi giorni. Secondo il Primo sondaggio che ha tastato il polso degli italiani sul premier svolto da Euromedia di Alessandra Ghisleri per la Stampa, Conte è passato dal 41,5% di venerdì 17 luglio al 43,9% di martedì 21. Il giudizio però si divide in due sul modo in cui Conte abbia portato avanti la trattativa a Bruxelles: secondo il 44,4% il premier si è dimostrato all’altezza, mentre il 42,8% lo giudica in modo negativo. Meno di un quinto (19,8%) considera quanto accaduto nei quattro giorni di Consiglio europeo come qualcosa di decisivo e ha fiducia nel fatto che da ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Primo sondaggio Primo sondaggio dopo l’accordo al vertice Ue: sale la fiducia di Conte. Ma l’Italia è pronta? Gli italiani non ci credono Open La retorica di Trump smontata dalla mascherina

Ma per la prima volta raccomanda l’uso della mascherina ... Non basterà la mascherina per risalire nei sondaggi su Joe Biden, che lo vedono indietro di 15 punti. Serve un altro Trump. Potrebbe ...

Business news: Brasile, coronavirus, quattro aziende su dieci hanno cessato attività a causa di pandemia

Brasilia, 20 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - Le restrizioni imposte in Brasile dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus sono "responsabili" della chiusura di almeno quattro ogni dieci aziende che nell ...

