Prima offerta Xiaomi Mi Band 5 spedita da Amazon | prezzo e disponibilità

Se state leggendo è perché, come molti altri, avete perso la testa per la Xiaomi Mi Band 5, e non aspettate altro che l'offerta giusta per ordinarla e mettervela al polso. Ce ne sono state di apparizioni in questi giorni del nuovo braccialetto intelligente su Amazon, ma mai finora di un prodotto spedito direttamente dall'e-commerce. Nel caso che vi stiamo proponendo la Xiaomi Mi Band 5 viene venduta da terzi e spedita da Amazon, con disponibilità dal 29 luglio ed arrivo previsto il 4 agosto. L'oggetto ha un costo di 39,99 euro, con spedizione gratuita. Potete ordinarla subito ed attenderne l'arrivo previsto per la data che vi abbiamo sopra indicato. Si parla probabilmente del modello globale, purtroppo sprovvisto di chip NFC

