Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora stabilità sulla rete (Di mercoledì 22 luglio 2020) Prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie tengono ancora fermi i Prezzi raccomandati. Le medie dei Prezzi praticati sul territorio sono poco mosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina resta a 1,411 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,410 e 1,429 euro/litro (no logo 1,395). Il prezzo medio praticato del diesel è ancora a 1,293 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,291 e 1,314 euro/litro (no logo 1,276). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a ... Leggi su meteoweb.eu

Staffetta : Dalla prima pagina - “Prezzi Italia” 20 luglio, ancora in leggero aumento benzina e gasoli: La terza rilevazione di… - SFscalper : #SP500 #Future: a seguito della rottura della resistenza a 3233 di ieri, i prezzi sono spinti dall'ottimismo dato d… - lautomobile_ACI : .@MercedesAMG #GLA 45 S, #suv da pista. Il #test della versione ad alte prestazioni del modello tedesco con il 2.0… - infoiteconomia : Listino prezzi aggiornato per la nuova Volkswagen Tiguan 2020 [Benzina e Diesel Euro6 con bonus, poi Ibrida] - Staffetta : Dalla prima pagina - Prezzi d'acquisto tornano a scendere: Di nuovo in flessione i prezzi d'acquisto di benzina e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi benzina Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora stabilità sulla rete Meteo Web Prezzi carburanti ancora nella stabilità

Quotidiano Energia - Si prolunga la fase all’insegna della stabilità sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso in salita, le comp ...

Apre anche a Portoferraio un distributore di benzina a marchio Conad

Apre mercoledì 22 luglio a Portoferraio in via Manganaro - angolo Viale Teseo Tesei, il primo distributore carburanti elbano a marchio Conad, legato al gruppo Nocentini. Il distributore si prefigge d ...

Quotidiano Energia - Si prolunga la fase all’insegna della stabilità sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso in salita, le comp ...Apre mercoledì 22 luglio a Portoferraio in via Manganaro - angolo Viale Teseo Tesei, il primo distributore carburanti elbano a marchio Conad, legato al gruppo Nocentini. Il distributore si prefigge d ...