Previsioni Meteo, confermato l’Anticiclone per fine Luglio: caldo in aumento negli ultimi giorni del mese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Previsioni Meteo – Va delineandosi con più chiarezza l’evoluzione del tempo per gli ultimi giorni di Luglio, dopo il guasto che interverrà dopo la metà della settimana corrente. Intanto va detto, che il peggioramento atteso soprattutto tra giovedì sera e la giornata di venerdì 24, ma localmente già in atto sui settori alpini e prealpini, interesserà e probabilmente in maniera anche forte, diverse regioni, soprattutto settentrionali e del medio-alto Adriatico, ma non sarà esteso a tutta la nazione. Pertanto, sul medio-basso Tirreno, sul Sud peninsulare e sulle Isole maggiori, le condizioni anticicloniche in vigore si protrarranno per tutto Luglio con prevalenza su queste aree di tempo ... Leggi su meteoweb.eu

