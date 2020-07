Palinsesti Sky 2020/2021: dalla prima serie tv di Gabriele Muccino all’arrivo a sorpresa di «Pekin Express» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Back to Next», un ibrido tra tradizione e innovazione, presente e futuro. È questo il titolo che Sky ha scelto per accompagnare la presentazione dei prodotti che vedremo sul satellite tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, una carrellata di produzioni originali che accontentano tutti i gusti e dimostrano l’intenzione del network di spingersi sempre più oltre, di alzare l’asticella pur rimanendo fedele al proprio target. Tra le novità, la più ghiotta è senza dubbio l’approdo di Pechino Express che, dopo otto anni, lascia Raidue per migrare su Sky, sempre per la produzione di Banijay Italia. Il titolo si trasforma in Pekin Express, e se al momento non è chiaro chi lo guiderà, è certo che lo vedremo sulla pay-tv anche per le prossime stagioni: «Non vediamo l’ora di iniziare a lavorarci, con la creatività e la passione tipiche di Sky. C’è ancora un mondo da esplorare» spiega Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia. Leggi su vanityfair

IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - IlContiAndrea : Presentata la stagione 2020/2021 di Sky. Nell'ambito dell'intrattenimento generalista la grande novità è… - IlContiAndrea : Su Sky Cinema tra gli altri Zalone con “Tolo Tolo”, “Pinocchio” con Benigni, “Hammamet” con Pierfrancesco Favino e… - Tele_Nicosia : Palinsesti Sky con Muccino seriale, ‘Pekin Express’ e fiction su Totti - GFucci58 : RT @IlContiAndrea: Palinsesti Sky, ecco le dieci novità della stagione: dalle serie tv di #GabrieleMuccino e #FrancescoTotti a #PechinoExpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Sky Palinsesti Sky, dallo sport al cinema alle serie tv: grandi novità in arrivo! Corriere dello Sport.it Francesco Totti, "Speravo de morì prima": arriva su Sky la serie tv sul Capitano

È Francesco Totti la star del palinsesto di Sky, presentato ieri in una conferenza stampa in diretta streaming: arriverà infatti nel 2021 l’attesa serie tv tratta dalla sua autobiografia, con Pietro C ...

Palinsesti Sky 2020/2021: dalla prima serie tv di Gabriele Muccino all'arrivo a sorpresa di «Pekin Express»

Dalla nuova edizione di «X Factor» all'approdo di «Pekin Express» dopo 8 anni in Rai; dalla prima serie tv diretta da Gabriele Muccino, «A casa tutti bene», a «Speravo de morì prima», la serie dedicat ...

È Francesco Totti la star del palinsesto di Sky, presentato ieri in una conferenza stampa in diretta streaming: arriverà infatti nel 2021 l’attesa serie tv tratta dalla sua autobiografia, con Pietro C ...Dalla nuova edizione di «X Factor» all'approdo di «Pekin Express» dopo 8 anni in Rai; dalla prima serie tv diretta da Gabriele Muccino, «A casa tutti bene», a «Speravo de morì prima», la serie dedicat ...