Osimhen, l'amico-giornalista: "Ha già firmato contratto, da venerdì può essere ufficiale! Non vede l'ora..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen: "Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato f ... Leggi su tuttonapoli

