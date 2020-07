Napoli-Under, Bucchioni sicuro: "Trattativa in stato avanzato, si farà!" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Under? La Trattativa col Napoli è molto avanzata e di dovrebbe fare. Leggi su tuttonapoli

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: il Napoli su Under, con la Roma potrebbe esserci un doppio affare, i dettagli - corgiallorosso : #Under, c’è distanza tra Roma e Napoli - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, trattativa a oltranza per #Under: cosa manca per chiudere con la #Roma - sportli26181512 : Under al Napoli si può fare: Ospina per la Roma: Il Napoli tratta Cegiz Under per il dopo Callejon. Secondo...… - sportli26181512 : Napoli, trattativa a oltranza per Under: cosa manca per chiudere con la Roma: Cengiz Under si avvicina al Napoli. C… -