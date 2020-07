Morto Andrew Mlangeni, figura del movimento anti-apartheid: aveva 95 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lutto in Sudafrica. All’età di 95 anni, è scomparso Andrew Mlangeni, l’ultimo superstite del movimento anti-apartheid. Finì in carcere insieme a Nelson Mandela Una brutta notizia ha colpito il Sudafrica: è Morto, all’età di 95 anni, il politico Andrew Mlangeni. Storica figura del movimento anti-apartheid africano, venne incarcerato insieme a Nelson Mandela. Secondo quanto riportato … L'articolo Morto Andrew Mlangeni, figura del movimento anti-apartheid: aveva ... Leggi su inews24

