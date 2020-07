Milan, dirigenza riunita a Milanello: illustrata ai giocatori la conferma di Pioli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan ha mostrato un calcio strepitoso post-lockdown, con risultati sorprendenti e costanti: forma fisica ineccepibile dei protagonisti rossoneri, conseguenza diretta dei successi recenti. La dirigenza rossonera si è riunita a Milanello, la mattina dopo il match contro il Sassuolo, per esplicare ai giocatori i motivi della conferma dell’allenatore Stefano Pioli, arrivata per evidenti ragioni meritocratiche. Il tecnico italiano è riuscito a fornire una marcia in più ad un Milan quasi demotivato, rivalutando talenti inespressi come Hakan Calhanoglu e Franck Kessiè: ancora un anno a Milano, con ambiziosi obiettivi futuri. Leggi su sportface

