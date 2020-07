Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 luglio Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 23 luglio Locali addensamenti al mattino sul Basso Lazio senza fenomeni di rilievo; tempo stabile altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio come anche in serata i cieli saranno prevalentemente sereni su tutti i settori della regione. Meteo Italia: previsioni per giovedì 23 luglio Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Est e sull’Emilia Romagna con ... Leggi su romadailynews

