Mbappé chiude al Real Madrid: "Resto al Psg" (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA - Kylian Mbappé allontana le voci di un suo possibile trasferimento al Real Madrid in estate e annuncia che anche la prossima stagione sarà un calciatore del Psg . L'attaccante francese, dopo l'... Leggi su corrieredellosport

Dopo il successo per 4-0 nell'amichevole contro il Celtic, l'attaccante francese ha smentito una volta per tutte le indiscrezioni circa un suo possibile trasferimento alle Merengues: "Rimarrò anche ...ROMA - Kylian Mbappé allontana le voci di un suo possibile trasferimento al Real Madrid in estate e annuncia che anche la prossima stagione sarà un calciatore del Psg. L'attaccante francese, dopo ...