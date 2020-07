Lecce-Brescia oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lecce-Brescia sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Al Via del Mare i salentini sono obbligati a vincere per restare in corsa in chiave lotta per non retrocedere, di contro le Rondinelle ormai non hanno nulla da perdere e saranno un avversario ostico. Calcio d’inizio alle ore 21.45, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

