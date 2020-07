Le graduatorie provinciali supplenze (anche per non laureati) da oggi 22 luglio, orario iscrizione (Di mercoledì 22 luglio 2020) oggi è il grande giorno del via alle iscrizioni alle graduatorie provinciali supplenze valide per il prossimo anno scolastico 2020/2021. La nuova raccolta delle domande degli aspiranti docenti avverrà in via telematica in tutto e per tutto dalle prossime ore. Ecco dunque le indicazioni sull'orario in cui darsi da fare, almeno se si vuole avere la chance di insegnare nei prossimi mesi e le indicazioni esatte anche per i non laureati. Per l'orario esatto in cui si potrà accedere al portale del MIUR proprio per presentare la propria richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali supplenza (GPS) bisognerà attendere le ore 15 di oggi. Ci sarà del tempo per ... Leggi su optimagazine

