Kate Middleton, suo figlio George compie 7 anni. Foto su Twitter con look low cost (Di mercoledì 22 luglio 2020) Baby George, il primo figlio di William e Kate Middleton, ormai è cresciuto e compie 7 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Per celebrare l’augusta occasione, la Duchessa di Cambridge ha condiviso due nuove Foto del primogenito. Come ormai è tradizione, mamma Kate ha realizzato due immagini per il compleanno del figlio e le ha pubblicate sul profilo Twitter ufficiale. Sorriso sdentato, espressione birichina, per non dire sfacciata, George è visibilmente cresciuto. È finito il tempo delle camicie col colletto bon ton in tinta coi pantaloncini, oggi il Principino è un ometto che indossa una polo verde salvia di Mango da 8,80 euro circa e ha i capelli ... Leggi su dilei

