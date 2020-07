Joaquin Phoenix: tredici ostaggi liberati in Ucraina grazie ad un film dell'attore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un film a cui ha lavorato Joaquin Phoenix, Earthlings, è stato usato in Ucraina come richiesta di riscatto da parte di un sequestratore, che ha poi liberato tredici ostaggi. Un film a cui ha lavorato Joaquin Phoenix è stato usato per risolvere una crisi in Ucraina legata a degli ostaggi. Come riportato da Deadline, un sequestratore, armato di pistole e bombe a mano, ha tenuto in ostaggio tredici persone su un autobus, e il confronto con la polizia è durato dodici ore, per fortuna senza esito tragico per i sequestrati. Il responsabile, tale Maksym Plokhoy, un attivista con precedenti per possesso di armi da fuoco, ha preteso, tra le altre cose, che ... Leggi su movieplayer

13febbraio2018 : -Nome: Joaquin Rafael Phoenix (young) -Professione: attore e attivista statunitense. -Data di nascita: 28 ottobre 1… - _DrCommodore : Ucraina: 13 ostaggi liberati grazie ad un film di Joaquin Phoenix - - il_bosone : Immaginate la giornata tipo di #JoaquinPhoenix: si alza, prepara un #caffè, da un'occhiata al suo cellulare e BAM,… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: No, non è Lercio #JoaquinPhoenix - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Sembra un film e invece è successo per davvero #JoaquinPhoenix #Earthlings -