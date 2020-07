iPhone, annunciati i vincitori degli IPPAWARDS (Di mercoledì 22 luglio 2020) Hanno inviato foto da Australia, Bahrain, Bielorussia, Canada, Cina, Colombia, Francia, Hong Kong, Italia, Iraq, Israele, Giappone, Paesi Bassi, Perù , Filippine, Portogallo, Singapore, Spagna, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti e si sono sfidati in 18 categorie in questa 13esima edizione del premio fotografico per scatti realizzati con un iPhone. iPhone Photography Awards 2020 sfoglia la gallery A guardarle sembra quasi impossibile che siano state scattate con un cellulare: dai paesaggi onirici a dettagli naturali, da ritratti a sguardi sul tempo presente. Ecco ... Leggi su iodonna

