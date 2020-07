Inter, Lautaro Martinez: “Cerco di dare sempre il 110% per la maglia nerazzurra” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per le persone che lo amano, per la maglia nerazzurra. Sono un ragazzo che combatte sempre: per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi“. Queste sono le parole d’esordio di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter di Antonio Conte, rilasciate per il magazine ufficiale nerazzurro e concernenti le sue ambizioni. Il talento argentino ha successivamente illustrato il suo giudizio in merito alla ripresa della Serie A 2019/2020 post-lockdown, alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Le partite ravvicinate rappresentano un grande sforzo fisico e mentale: è necessario recuperare bene e riposarsi. Conte mi ha dato fiducia: è una ... Leggi su sportface

