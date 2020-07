Il Recovery Fund spiegato bene. Perché può essere la svolta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Avevamo detto con chiarezza che serviva un cambio di passo dell’Unione Europea, perché di fronte ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti la risposta non poteva essere la solita. E il cambio di passo è arrivato: l’Unione emetterà 750 miliardi di euro di debito comune, una novità assoluta. Il punto più importante del negoziato era riconoscere all’Italia, in quanto Paese più colpito dal virus, la quota maggiore del fondo. E così è stato: 209 miliardi su 750, quasi il 30% per un Paese come il nostro che rappresenta circa il 12% del Pil dell’Unione. Di questi 209 miliardi più di 80 saranno sussidi, senza nessun taglio di rilievo rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea, nonostante i sussidi complessivi del Recovery Fund siano ... Leggi su ilblogdellestelle

Intervento del premier, Giuseppe Conte, al Senato della Repubblica per un’informativa sull’esito dell’ultimo Consiglio europeo.

Confindustria: "Buon risultato del Governo sul Recovery fund"

“L’esito del Consiglio europeo sul Recovery Plan rappresenta un buon risultato. È frutto di lunghe mediazioni, l’Europa risponde al Covid come non era avvenuto con le crisi del 2008 e del 2011”. Quest ...

