Il Benevento corre e non si ferma più: al kartodromo la spunta Marco Sau

Il Benevento corre e non si ferma più. In campo ed in pista, la musica quest'anno sembra essere la stessa. Ieri sera, una nutrita rappresentanza della compagine giallorossa, che ha da tempo conquistato il diritto di giocare la massima serie nel prossimo campionato, si è ritrovata presso il kartodromo Iscaro, alle porte del capoluogo sannita, per sfidarsi a colpi di allunghi, chicane e frenate. Una gara avvincente, molto più combattuta dell'ultima stagione sportiva, ed un podio superaffollato e di grande qualità: Sau tiene ben stretta la coppa, occupando il gradino più alto del podio. Il suo fisico da 'fantino' lo ha certamente aiutato in una gara del genere; al suo fianco un Moncini stremato e pronto a reintegrare liquidi ...

L'arrivo dell'attaccante francese in giallorosso è sfumato per un problema riscontrato nel corso delle visiti mediche che hanno riscontrato nel giocatore un problemino fisico che gli costerà l'idoneit ...

Corso gratuito per IT Security Specialist a Benevento

Scrivono gli organizzatori: Il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dedicata alla formazione della figura di “Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi – IT Security Sp ...

