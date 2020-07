Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans anticipazioni episodi giovedì 23 luglio su Rai 2 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 le puntate del 23 luglio dalle 21:45 Nuova serata con il doppio appuntamento con la serialità action made in USA di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans con le puntate in prima visione per l’Italia. In entrambi i casi Rai 2 è in ritardo rispetto agli USA, su CBS negli USA Hawaii Five-0 è finita con la decima stagione lo scorso aprile mente NCIS New Orleans ha una sesta stagione già realizzata ed è stata rinnovata per una settima stagione. Giovedì 23 luglio l’appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New ... Leggi su dituttounpop

nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x9 - Ha'awe Make Loa - nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x8 - Wahine'inoloa - gabrielsniceass : @lontanissimo_ hawaii five 0 è poliziesca e ambientata alle hawaii, di solito non guardo queste serie tv però questa a me piace - nat17331 : Marquei como visto Hawaii Five-0 (2010) - 3x7 - Ohuna - carloalberto52 : @dovidovi_20 Ma ki sono..., i due cugini hawaiani della serie Hawaii Five-0??? ???????????????? -

Dopo le pesanti accuse a Joss Whedon, anche un altro showrunner di successo si è ritrovato al centro di una bufera per dei presunti comportamenti scorretti sul set: si tratta di Peter Lenkov, produtto ...

Lucas Till star di MacGyver ha raccontato il clima ostile di Peter Lenkov sul set tra body shaming e pensieri negativi

