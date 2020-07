“Hanno rapito la tua amata” ma non era vero: 49enne si impicca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emotivamente fragile, un uomo di 49 anni si tolse la vita impiccandosi dopo avere dato 150 mila euro ad una coppia che lo ricattava. “La donna che ami è stata rapita”. La frase che ha portato al drammatico epilogo a Santo Stefano Camastra, nel messinese. Quella frase era rivolta da due delinquenti ad un uomo che era entrato a far parte della loro famiglia, emotivamente fragile, innamorato della sorella di uno dei due imputati. Sorella che per il 49enne era stata davvero rapita e per salvarla avrebbe fatto di tutto. Un inganno contro una persona debole. Di questo si sono macchiati due giovani del luogo. I carabinieri hanno fatto finalmente luce sul suicidio di un 49enne che lo scorso febbraio si è tolto la vita impiccandosi. Dietro l’estremo gesto ... Leggi su chenews

