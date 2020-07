Golf, annullata la stagione 2020 del PGA Tour Series-China (Di mercoledì 22 luglio 2020) A causa dell’emergenza sanitaria è stata ufficialmente annullata la stagione 2020 del PGA Tour Series-China. Si tratta di uno dei primi Tour del Golf internazionale costretto a fermarsi per la pandemia con grosse difficoltà in merito alle restrizioni dei viaggi imposte per i non residenti. La stessa decisione era stata presa, lo scorso 30 maggio, dal Mackenzie Tour, comunemente noto come PGA Tour Canada. “Come nel Mackenzie le incertezze legate all’arrivo in Cina per molti addetti ai lavori e’ stata decisiva – ha spiegato Greg Carlson, direttore esecutivo della organizzazione -. Abbiamo esaminato diverse opzioni, tra queste anche quelle di un programma ancora più ... Leggi su sportface

