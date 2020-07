Francesco Renga sullo yacht con la compagna, è meno in forma del solito in Sardegna (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) La rivista Chi pubblica le Foto di Francesco Renga con la compagna mentre fanno un bel bagno in mare, sorridente, felici, lui “rockstar di sostanza”. Il riferimento è anche alla pancetta che per la prima estate Francesco Renga mostra ma senza alcun problema. La quarantena ha fatto ingrassare tante persone e in più c’è la pausa dai concerti. Ci sarà tempo per rimettersi in forma, intanto c’è l’estate da trascorrere anche sullo yacht in compagnia di alcuni amici. La coppia è al largo di Porto Cervo, Francesco Renga e Diana stanno insieme dal 2015, il loro amore si è rivelato forte mentre molti credevano che dopo l’addio ... Leggi su ultimenotizieflash

RadioNight_ : ??Only Music ?? 22 Luglio ?? 21.15 ?? Francesco Renga • ?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Guardami amore -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - LA TUA BELLEZZA - WebradioFinance : Ora in onda Francesco Renga - Insieme_ Grandi Amori su Webradio Finance -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga Francesco Renga, un primo piano un po’ particolare – FOTO Yeslife Modena, torna la musica dal vivo con Radio Bruno Estate: «Tutti i big in due serate»

Doppio concerto lunedì e martedì. Muzzarelli: «Emozioni e gioia di stare insieme» Prandi: «Se siete senza biglietto, godetevi lo spettacolo in diretta tv o su internet» «La musica dei grandi concerti ...

Francesco Renga beccato al mare: pancetta e kg in più [FOTO]

Rapito dall’infallibile occhio acuto dell’obiettivo, Francesco Renga mostra il suo nuovo profilo tondeggiante tra le acque di Porto Cervo. Nella fitta galleria fotografica dell’estate dei vip firmata ...

Doppio concerto lunedì e martedì. Muzzarelli: «Emozioni e gioia di stare insieme» Prandi: «Se siete senza biglietto, godetevi lo spettacolo in diretta tv o su internet» «La musica dei grandi concerti ...Rapito dall’infallibile occhio acuto dell’obiettivo, Francesco Renga mostra il suo nuovo profilo tondeggiante tra le acque di Porto Cervo. Nella fitta galleria fotografica dell’estate dei vip firmata ...