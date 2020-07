Formazioni ufficiali Serie A, le partite delle 21.45: nella Roma fuori Dzeko (Di mercoledì 22 luglio 2020) Formazioni ufficiali Serie A – Cinque gare in serata, alle 21.45. E’ il piatto più ricco della 35ª giornata del massimo campionato italiano. Tra queste, l’Inter che ospita la Fiorentina e il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genova. Queste le scelte degli allenatori partita per partita. Inter-Fiorentina INTER: in attesa. FIORENTINA: in attesa. Lecce-Brescia LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. Sampdoria-Genoa SAMPDORIA: in attesa. GENOA: in attesa. SPAL-Roma SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Cerri, ... Leggi su calcioweb.eu

